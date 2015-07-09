UÇAK PLAJA ÇAKILDI
Tek motorlu bir uçağın motoru durduktan sonra planör gibi süzülerek kumsala inmeye çalıştığı gözleniyor.
Sahilde güneşlenen ve uçağın üzerlerine doğru geldiğini görenler sağa sola kaçışırken uçak tekerleklerini yere koyduktan kısa bir süre sonra kumsala borun üstü çakılarak ters dönüyor.
Olayda şans eseri biri pilot olmak üzere sadece iki kişi hafif yaralandı.
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