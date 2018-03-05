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Uçak piste inemedi, yolcular sinir krizi geçirdi

UÇAK PİSTE İNEMEDİ, YOLCULAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Saatlerce uçakta beklemek zorunda kalan yolcular sinir krizi geçirdi.

Tarih : 05 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Uçak Piste İnemedi, Yolcular Sinir Krizi Geçirdi(6/10)2

Pegasus Havayolları'nın dün Kayseri- İstanbul seferini yapan uçağı, rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Bursa'ya yönlendirilen ve yakıt ikmali yapan uçakta saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, sinir krizi geçirdi. Uçaktan inmek isteyen ve gözyaşı döken yolcular, yaşananları canlı yayınladı.

UÇAK PİSTİ 3 KEZ PAS GEÇTİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçak, rüzgar ve olumsuz hava koşullarından dolayı pisti 3 kez pas geçti. Bunun üzerine uçak Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi. Bursa'ya inen uçağın, yakıt ikmali ardından tekrar İstanbul'a gitmek üzere havalanması planlandı. Ancak uçağın defalarca pisti pas geçmesi nedeniyle büyük panik yaşayan yolcular, Bursa'da inmek istedi. Saatlerce uçakta bekleyen yolcular duruma tepki göstererek kapılara yöneldi. Kabin ekibi ile tartışan yolcuların sinir krizi geçirdikleri ve ağlayarak uçaktan inmek için yardım istedikleri görüldü.

YOLCU YAŞANANLARI TELEFONU İLE CANLI YAYINLADI

Uçakta bulunan bir yolcu, yaşananları cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntülerde bir yolcu, yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Uçağın arka tarafına doğru gidildikçe yolcuları durumu gözler önüne seriliyor. Bazı yolcular yaşananlar nedeniyle gözyaşı dökerken, bazısı da inmek için uçak kapısına gitmeye çalışıyor.

YOLCULARIN ULAŞIMI KARAYOLU İLE SAĞLANDI

Tepkilerin büyümesinin ardından Pegasus Havayolları isteyen yolcuları karayolu ile İstanbul'a ulaşımını sağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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