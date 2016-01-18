

Özel bir havayolu firması tarafından THY'den alınan uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A340 tipi uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda burnu, kanatları, gövdesi ve kuyruğu olmak üzere 8 ayrı parçaya ayrılarak 7 TIR'ın dorsesine yüklendi. Parçalara ayrılan uçak, tekrar birleştirilmek üzere Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne götürülüyor.







ÜÇ GÜNDE BALIKESİR'E ULAŞACAK







Yoğun kar yağışının yaşandığı gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'dan ayrılan uçağın parçalarını taşıyan TIR'lara çok sayıda güvenlik aracı eşlik etti.