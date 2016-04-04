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uçak, otoyola acil iniş yaptı

UÇAK, OTOYOLA ACİL İNİŞ YAPTI

ABD'de California'nın güneyinde motoru arızalandığı için otoyola acil iniş yapan bir uçağın, yol kenarında park halindeki bir arabaya çarpması sonucu bir kişi öldü.

Tarih : 04 Nisan 2016, 10:19
Puan Ver : Uçak, Otoyola Acil İniş Yaptı(8/10)5


Olayda, Lancair IV tipi dört kişilik uçağın pilotu dahil beş kişinin de yaralandığı bildirildi. Aynı uçağın, 2000 yılında da motoru arızalandığı için aynı otoyola güvenli bir şekilde acil iniş yaptığı ortaya çıktı.



Ancak bu kez uçak gövdesinin üzerine çakıldı ve park halindeki bir arabaya arkadan çarptı. Arabanın arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Antoinette Isbelle adlı 38 yaşındaki kadın olay yerinde öldü.



Sürücünün telefonla konuşmak için arabayı yol kenarına çektiği belirtiliyor.








Etiketler: Uçak  Otoyola  Acil  İniş  Yaptı    haber

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