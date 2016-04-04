

Olayda, Lancair IV tipi dört kişilik uçağın pilotu dahil beş kişinin de yaralandığı bildirildi. Aynı uçağın, 2000 yılında da motoru arızalandığı için aynı otoyola güvenli bir şekilde acil iniş yaptığı ortaya çıktı.







Ancak bu kez uçak gövdesinin üzerine çakıldı ve park halindeki bir arabaya arkadan çarptı. Arabanın arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Antoinette Isbelle adlı 38 yaşındaki kadın olay yerinde öldü.







Sürücünün telefonla konuşmak için arabayı yol kenarına çektiği belirtiliyor.