

24 Kasım 2015 Türkiye-Rusya ilişkilerinin çıkmaza girdiği gün olarak tarihe geçti. O tarihte Rus Su-24 tipi savaş uçağı Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldü. Rusya misilleme olarak başta ekonomi ve dış ticaret olmak üzere birçok konuda Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bu yılın 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı. Bu dönemde Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı yüzde 87 geriledi.







Ancak iki ülke ilişkilerini kopma noktasına getiren uçak krizi aniden başladığı gibi yine aniden iyileşme sürecine girdi. İlişkilerde normalleşme sürecine dair ilk sinyaller 27 Mayıs'ta geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la yaptığı görüşmede Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istediklerini söyledi. Ancak Putin ilk adımın Ankara'dan gelmesi gerektiğini vurguladı.