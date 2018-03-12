UÇAK KAZASI SONRASI, ERDOĞAN'DAN ACILI BABAYA TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren Mina Başaran'ın babası ve uçaktaki diğer 10 kişinin ailelerini telefonla arayıp taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başaran Holding'e ait jetin düşmesi sonucu kızı Mina Başaran'ı kaybeden acılı baba Hüseyin Başaran ve kazada yaşamını yitiren 3'ü mürettebat 10 kişinin ailelerini arayıp taziyelerini iletti.
BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNÜYORLARLARI
İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran 7 arkadaşıyla birlikte bekarlığa veda partisi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken, içinde bulundukları uçak İran'ın Şehri Kürd bölgesine düşmüştü.
11 KİŞİNİN CENAZELERİNE ULAŞILDI
Arama kurtarma faaliyetleri sonrası enkaz alanında Mina Başran, 7 arkadaşı ve 3 uçak mürettebatı olmak üzere uçaktaki 11 kişinin cenazelerine ulaşılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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