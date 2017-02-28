ABD California'da havaalanından kalktıktan 800 metre sonra küçük uçak iki eve çarptı, bölgede büyük bir patlama duyuldu.



ABD'nin California eyaletinde bir küçük uçak Riverside kentinde evlerin üstüne düştü.







Cessna 310 model uçağın Riverside'daki havaalanından yaklaşık 800 metre sonra yerleşim bölgesine çakıldığı bildiriliyor.







Riverside itfaiye şefi Michael Moore, bir amigoluk yarışından dönenleri taşıyan uçağın iki eve birden çarptığını söyledi.







kaynak:milliyet