Havayolu bilet ücretleri konusunda yapılan yeni düzenlemeye göre, bilet ücretleri “her şey dahil” olarak belirtilecek.







Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, Hava Yolu Bilet Satışları Genelgesi yayımlandı.







Şeffaf ve sürekli erişiminin sağlanmasına yönelik düzenlemeye göre; havayolu işletmelerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden yapılan ilanlarında ilk afişe edildiği bölümde bilet ücreti tüm zorunlu ödemeleri de kapsayarak "her şey dahil bilet ücreti" şeklinde açık olarak belirtilecek.







Her şey dahil bilet ücretinin bölümleri (temel ücret, hizmet bedeli, vergi, harç, yakıt, güvenlik, sigorta gibi giderlerin toplamı veya detayları) kullanıcının kolaylıkla erişebileceği şekilde ilgili satış kanalında gösterilecek.







Her şey dahil bilet ücretleri hizmet sınıflarına göre (ekonomi, business gibi) ayrı ayrı ilan edilecek.







EKLEME YAPILAMAYACAK







Yolcuya özel sunulan, ilave ve isteğe bağlı hizmetler için alınacak ücretler, ilgili satış kanalında açık, şüpheye yer bırakmayacak biçimde belirtilecek. Her şey dahil bilet ücreti üzerine ilave veya isteğe bağlı hizmetler dışında ekleme yapılmayacak.







DEĞİŞİKLİK YOLCUYA BİLDİRİLECEK







İşletmeler bilet ücretlerinin basılı, görsel veya internet ortamındaki tanıtımlarını her şey dahil bilet ücretini esas alarak yapacak. Bilet rezervasyon değişiklikleri, iptal ve iade kuralları ilgili kanalda ilan edilecek ve satın alma işlemleri tamamlanmadan önce yolcuya bilgi verilecek.







ÜÇ AY SÜRE







Söz konusu işletmelerin hizmet altyapılarını 90 gün içerisinde genelgeye uyumlu duruma getirmeleri gerekiyor.