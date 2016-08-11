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uçağın yakıt tankı sahile vurdu

UÇAĞIN YAKIT TANKI SAHİLE VURDU

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde sahile üzerinde kiril alfabesi ile yazılmış yazılar bulunan askeri uçak yakıt tankı vurdu.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 12:34
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Dün akşam saatlerinde, Kandıra Pembe Kayalıklar bölgesinde sahili vuran cismi gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak olay yerinde önlem aldı. Beyaz renkli, arka kısmında iki küçük kanat bulunan füze görünümlü cismin incelenmesi için yetkililere haber verildi. Üzerinde kiril alfabesi ile yazılan yazılar olduğu görülen cismin askeri uçağa ait yakıt tankı olduğu belirtildi.



Donanma Komutanlığı'ndan gelen uzmanlar cismi inceledikten sonra herhangi bir patlayıcı olma ihtimaline karşı fünye ile patlama yaptı. Herhangi bir patlayıcının olmadığı görülerek tankın kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Söz konusu yakıt tankının Karadeniz'den akıntıyla geldiği tahmin ediliyor.








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