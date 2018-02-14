ABD'de Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinden Hawaii eyaletine gitmek üzere havalanan 777 Boeing tipi yolcu uçağının havadayken motor kapağının koptu.

ABD'de Kaliforniya'dan Hawaii'ye giden uçağın motor kapağı uçuş esnasında koptu. Honolulu Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı'na alçalma sırasında United Havayolları'na ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının sağ taraftaki iki numaralı motorunun kapakları uçtu.

HAVADA BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Pratt- Whitney imalatı PW 4077 tipi motorlara sahip uçağın, olayın meydana gelmesinden 22 dakika sonra havada kısa süreli yaşanan korku ve paniğin ardından emniyetle Honolulu'ya indiği açıklandı. Olayla ilgili olarak Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi, soruşturma başlattığını duyurdu.

Kaynak: haberinburada