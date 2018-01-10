Kuzey Kore, Olimpiyata Delegasyon Gönderecek
Sabancı'nın Fotoğrafları Şoke Etti! İçinden Resmen 2 İnsan Çıkmış
Kanal İstanbul; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir Ve Arnavutköy'den Geçecek
Dünyanın İzlediği Törene Damga Vuran Öpücük!
Everton'ın Yıldızı Gylfi Sigurdsson: Cenk Tosun Çok İyi Bir Oyuncu
Demir Grup Sivasspor, Karabük'ten Paul Papp'ı Transfer Etti
Ianis Hagi, Babasının Takımı Fc Viitorul'a Transfer Oldu
Fatih Terim'den Ünay Aysal'a Sert Cevap!
Erdoğan, Vida Transferini Yorumladı: Sonunda Hırvatistan'dan Çok Ciddi Bir İthalat Yaptık
Aykut Kocaman Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinde Konuştu: Oyuncu İhraç Etmek Lazım
Suudi Prens Bin Salman, Savunma Harcamaları İçin Mali Kaynak Arıyor
Ozan Tufan'a Talip Var
Futbol Dünyasını Yasa Boğan Ölüm!
Fransa Basınından Olay Transfer İddiası! İşte G.Saray'ın Pogba Teklifi
Uçağa 3 Bin 500 Liralık Terlikle Binen Yıldız Futbolcu, Rezil Oldu
Irak Başbakanı İbadi: Ceyhan Petrol Hattı Yakında Tamamlanacak!
Türkiye'de Eko-Etiket Dönemi Başlıyor
Galatasaraylı Denayer'den Tudor İtirafı: Bizi Çok Zorladı
Gaziantepspor Cenk Tosun'un Kulübe 4 Milyon Lira Bağış Yaptığı İddialarını Yalanladı
Fenerbahçe'de Fernandao Ve Souza İdmanı Yarıda Bıraktı

Uçağa 3 bin 500 liralık terlikle binen yıldız futbolcu, rezil oldu

UÇAĞA 3 BİN 500 LİRALIK TERLİKLE BİNEN YILDIZ FUTBOLCU, REZİL OLDU

İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Marcos Rojo, 3 bin 500 liralık terliklerle uçağa binince basının diline düştü.

Tarih : 10 Ocak 2018, 02:00
Puan Ver : Uçağa 3 Bin 500 Liralık Terlikle Binen Yıldız Futbolcu, Rezil Oldu(9/10)5

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, 2014 yazında büyük umutlarla 20 milyon Euro'ya Sporting Lizbon'dan transfer ettiği ancak bir türlü beklediği verimi alamadığı Marcos Rojo, terlikleri ile gündemde. Manchester United'ın Dubai'de gerçekleştireceği kampa 3 bin 500 liralık terlikle giden Rojo, İngiliz medyasının diline düştü.

TERLİK KANGURU DERİSİNDEN

Sosyal medya hesabından kampa gidilirken uçakta giydiği terliklerin fotoğrafını paylaşan Rojo, biraz da alaylı bir şekilde Manchester United'ın en rahat futbolcusu olarak adlandırıldı. Takımdaki geleceği belirsizliğini korumasına rağmen Rojo'nun rahat tavırlarına dikkat çeken İngiliz medyası, kanguru derisinden yapılmış renkli terlikleri ile takım arkadaşlarından ayrıldığı yazıldı. İngiliz basını ayrıca sadece terliklerini çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Rojo'nun hareketi de saçma bulundu.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uçağa  3  Bin  500  Liralık  Terlikle  Binen  Yıldız  Futbolcu  Rezil  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER