UÇAĞA 3 BİN 500 LİRALIK TERLİKLE BİNEN YILDIZ FUTBOLCU, REZİL OLDU
İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Marcos Rojo, 3 bin 500 liralık terliklerle uçağa binince basının diline düştü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, 2014 yazında büyük umutlarla 20 milyon Euro'ya Sporting Lizbon'dan transfer ettiği ancak bir türlü beklediği verimi alamadığı Marcos Rojo, terlikleri ile gündemde. Manchester United'ın Dubai'de gerçekleştireceği kampa 3 bin 500 liralık terlikle giden Rojo, İngiliz medyasının diline düştü.
TERLİK KANGURU DERİSİNDEN
Sosyal medya hesabından kampa gidilirken uçakta giydiği terliklerin fotoğrafını paylaşan Rojo, biraz da alaylı bir şekilde Manchester United'ın en rahat futbolcusu olarak adlandırıldı. Takımdaki geleceği belirsizliğini korumasına rağmen Rojo'nun rahat tavırlarına dikkat çeken İngiliz medyası, kanguru derisinden yapılmış renkli terlikleri ile takım arkadaşlarından ayrıldığı yazıldı. İngiliz basını ayrıca sadece terliklerini çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Rojo'nun hareketi de saçma bulundu.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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