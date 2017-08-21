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Üç Üniversiteye 44 Öğretim Üyesi Alınacak

ÜÇ ÜNİVERSİTEYE 44 ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Adıyaman, Kırklareli ve Abant İzzet Baysal üniversitelerine 44 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Üç Üniversiteye 44 Öğretim Üyesi Alınacak(9/10)5

Ünivertilere alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği, İslami İlimler, Mühendislik ve Tıp fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda istihdam etmek üzere 1 profesör, 10 yardımcı doçent alacak. Profesör adayları üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent adayları ise ilgili birimlere şahsen başvuracak.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ'NE 1 PROFESÖR, 15 YARDIMCI DOÇENT ALINACAK

Kırklareli Üniversitesi de 1 profesör ve 15 yardımcı doçent alınacak. İlanla ilgili tüm bilgilere üniversitenin "http://pdb.klu.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Abant İzzet Baysal Üniversitesine ise 1 doçent, 16 yardımcı doçent öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, söz konusu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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