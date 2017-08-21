ÜÇ ÜNİVERSİTEYE 44 ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Adıyaman, Kırklareli ve Abant İzzet Baysal üniversitelerine 44 öğretim üyesi alımı yapılacak.
Ünivertilere alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği, İslami İlimler, Mühendislik ve Tıp fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda istihdam etmek üzere 1 profesör, 10 yardımcı doçent alacak. Profesör adayları üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent adayları ise ilgili birimlere şahsen başvuracak.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ'NE 1 PROFESÖR, 15 YARDIMCI DOÇENT ALINACAK
Kırklareli Üniversitesi de 1 profesör ve 15 yardımcı doçent alınacak. İlanla ilgili tüm bilgilere üniversitenin "http://pdb.klu.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Abant İzzet Baysal Üniversitesine ise 1 doçent, 16 yardımcı doçent öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, söz konusu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak.
Kaynak: haberinburada
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