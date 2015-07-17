









MHP Lideri Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bahçeli, koalisyon senaryolarını da değerlendirdi.







Bahçeli, "Bu üç siyasi parti bir araya gelerek 63. hükümeti kurabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 470 milletvekiliyle güçlü bir koalisyon hükümeti oluşturabilirler. Bunları denemelerinde yarar vardır demişizdir. Bu görüşlerimiz hala devam etmektedir." dedi.







Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan Bahçeli, ardından eski MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.







Burada kendisini bekleyen partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, okunan Kur'an-ı Kerim sonrası duaya eşlik etti. Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, bakır ibrikle mezara su döktü.







Mezarın başında nöbet tutanların bulunduğu kulübede bir süre oturan Bahçeli, buradan ayrılırken, basın mensuplarına açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.







İslam coğrafyasının her türlü savaş, darbe ve insanlık dışı muameleyle karşı karşıya olduğu bir sürecin ramazan ayında da devam ettiğini belirten Bahçeli, bu durumun çok düşündürücü olduğunu söyledi.







Tüm Müslümanların yaşanan süreci iyi düşünmesi ve değerlenmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Öte yandan, bu kanlı süreç çok sayıda mülteciyi de Türkiye'ye göç etmeye mecbur bırakmıştır. Bu sebeple bayram münasebetiyle aziz Türk milleti, devletimizin yapmış olduğu katkılar yanında kendileri de özel imkanlarıyla kamplardaki mültecilere, oradan göçmüş olan Türkmen soydaşlarımıza ve Müslüman kardeşlerimize ellerini uzatmalı, bu masum çocuklara her türlü yakınlığı göstererek yardımcı olmalıdır. İnşallah, bu bayramda biraz acının ve üzüntünün çocuklarımız üzerindeki olumsuz tesirlerini giderebilecek sıcak bir kucaklaşmayı Türk milletinden bekliyorum. Herkesin bayramını da tebrik ediyorum" dedi.







"KAMUOYUYLA PAYLAŞTIĞIMIZ DÜŞÜNCELERİ EKSİKSİZ İNTİKAL ETTİRDİK"







Bir basın mensubunun, bütün olasılıklar denendikten sonra AK Parti'nin kuracağı bir azınlık hükümetine MHP'nin destek vereceği iddialarıyla ilgili sorusu üzerine Bahçeli, şu yanıtı verdi:











"Basınımızda özellikle araştırmacı-yazar olarak televizyonlarda çok sık gördüğümüz insanlar, partilerin temel görüşlerinin dışında kendi arzuları ve beklentileri doğrultusunda yorumlar yapmaktadırlar. Bunların büyük bir çoğunluğu doğru değildir ama bir düşüncenin ortaya konulması, bir temennide bulunulması da yol gösterici bir görev yapmaktadır. Bütün bunları dikkate aldığımız vakit, Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı'ndan almış olduğu 63. hükümeti kurma görevini uygulamaya koymuştur ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla da bir görüşme süreci başlatmıştır. Bu münasebetle de Milliyetçi Hareket Partisini de ziyaret etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, daha önce kamuoyuyla paylaşmış olduğu düşüncelerinin bütününü, hiçbir kelime atlatmaksızın, eksik söylemeksizin Sayın Başbakan'a da intikal ettirmiştir."







"ÜÇ SİYASİ PARTİ BİR ARAYA GELEREK 63. HÜKÜMETİ KURABİLİR"







Bahçeli, AK Parti, CHP ve HDP'nin, Çözüm Süreci konusunda düşünce birliği içerisinde bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:







"Bu üç siyasi parti bir araya gelerek 63. hükümeti kurabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 470 milletvekiliyle güçlü bir koalisyon hükümeti oluşturabilirler. Bunları denemelerinde yarar vardır demişizdir. Bu görüşlerimiz hala devam etmektedir. Tabii üç siyasi partinin koalisyon oluşturması halinde Milliyetçi Hareket Partisinin konumu anamuhalefet olacaktır. Demokraside iktidar da vardır, muhalefet de vardır. Bunun dışında görüşmelerde, 'Kurulabilecek herhangi bir hükümete destek verilecek' gibi bir sözümüz olmamıştır. Bunu açıklıkla ifade ediyoruz. Süreci takip ediyoruz. Görüşmelerden sonra bizler ile tekrar görüşme ihtiyacı hissederlerse görüşmeyi uygun bulabileceğimizi de ifade etmişizdir. Aynı şekildeki düşüncelerimizi bu süreçte de tekrarlama imkanı bir kez daha bulmuş olacağız."