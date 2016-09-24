Mini anayasa için bir araya gelen AK Parti, CHP ve MHP, 7 madde üzerinde mutabakat sağladı. Buna göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay, kaldırılacak.



AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri mini Anayasa değişkliği için biraraya geldi. Temsilciler toplantı sonrası basın açıklaması yaptılar. Yapılan açıklamada üç partinin 7 madde üzerinde uzlaşmaya vardığı bildirildi.







Basın açıklamasında AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Bugün itibariyle partilerimizin görevlendirdiği 3 uzlaşma komisyonu üyesi olarak çalışmalarımızı tamamladık. Uzlaştığımız maddeleri, yaptığımız çalışmaları, değerlendirmeleri sayın genel başkanlarımıza ileteceğiz ve sayın genel başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar, yapacakları değerlendirmeler sonrasında da bunun yasalaşacağını, kanunlaşacağını ve ilk etapta Meclis açıldığında gündeme geleceğini düşünüyoruz. Mevcut anayasadaki 7 maddede uzlaşma sağladık. Bu birkaç madde daha artabilir ya da farklı değişiklikler de olabilir." dedi.