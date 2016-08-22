Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapacak



Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 3 saat sürdü.







Yenikapı'daki birlik ve beraberlik ruhunun devam ettirilmesinin amaçlandığı görüşmede, FETÖ'nün darbe girişimi, terörle mücadele, anayasa paketi gibi konuların ele alındığı belirtiliyor.







Başbakan Yıldırım, liderleri daha önce ayrı ayrı kabul etmişti. 15 Temmu darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri ağırlamış yine Erdoğan ve liderler Yenikapı'daki mitingte bir araya gelmişlerdi. Çankaya Köşkü'ndeki zirve üç ismin birlikte gerçekleştirdiği ilk toplantı olarak kayıtlara geçti.