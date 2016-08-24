

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları Keklice köyünü ele geçirdi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabaha karşı Cerablus bölgesinin terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenmesi amacıyla başlatılan harekat güvenli biçimde devam ediyor. ÖSO, Türkiye sınırından yaklaşık 3 kilometre güneyde kalan ve Cerablus ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısındaki Keklice köyünü, zırhlı birlikler eşliğinde DAEŞ'ten aldı. Keklice köyüne yerleşen ÖSO buradan doğu yönündeki ilçe merkezine ilerleyebilmek için köyün çevre güvenliğini oluşturuyor. TSK da Cerablus bölgesindeki DAEŞ hedeflerini savaş uçakları ve obüs toplarıyla ateş altında tutmayı sürdürüyor. ÖSO güçlerinin zırhlı birlikler eşliğinde Cerablus merkezine doğru hareket etmesi bekleniyor.