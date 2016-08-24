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ÜÇ KİLOMETRE İÇERİ GİRİP İŞİD'İ SÜRDÜLER !


ÜÇ KİLOMETRE İÇERİ GİRİP İŞİD'İ SÜRDÜLER !
Tarih : 24 Ağustos 2016, 14:09
Puan Ver : Üç Kilometre İçeri Girip İşid'i Sürdüler !(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve  Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde   terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO) unsurları Keklice köyünü ele geçirdi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabaha karşı Cerablus  bölgesinin terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenmesi amacıyla başlatılan  harekat güvenli biçimde devam ediyor. ÖSO, Türkiye sınırından yaklaşık 3 kilometre güneyde kalan ve Cerablus  ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısındaki Keklice köyünü, zırhlı birlikler  eşliğinde DAEŞ'ten aldı. Keklice köyüne yerleşen ÖSO buradan doğu yönündeki ilçe merkezine  ilerleyebilmek için köyün çevre güvenliğini oluşturuyor.     TSK da Cerablus bölgesindeki DAEŞ hedeflerini savaş uçakları ve obüs  toplarıyla ateş altında tutmayı sürdürüyor. ÖSO güçlerinin zırhlı birlikler eşliğinde Cerablus merkezine doğru  hareket etmesi bekleniyor.








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