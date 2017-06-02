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üç kavramalı şanzımanlı 11 ileri vitesli otomobiller geliyor

ÜÇ KAVRAMALI ŞANZIMANLI 11 İLERİ VİTESLİ OTOMOBİLLER GELİYOR

General Motors ve Honda tarafından üretime alınması düşünülen üç kavramalı şanzıman teknolojisi, günümüzdeki sistemlere kıyasla %5 daha iyi yakıt ekonomisi ve 11-ileri oran vaat ediyor.

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:03
Puan Ver : Üç Kavramalı Şanzımanlı 11 İleri Vitesli Otomobiller Geliyor(7/10)5


Şu an satışta bulunan çift kavramalı dişli kutuları yakıt tüketimi konusunda oldukça verimli olsalar da, önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha da katılaşması beklenen emisyon kuralları, üreticilerin farklı alternatiflere yönelmesine sebep oluyor. Bunlardan biri olan üç kavramalı şanzıman teknolojisi, 10'un üzerinde oran sunması ve oldukça gelişmiş yazılımlar kullanması sebebiyle motorun en verimli bölgesinde kalarak otomobili daha az yakıtla yürütmeyi başarıyor.



Bundan sadece 10 yıl öncesine kadar 6-ileri oran manuel şanzımanlar için, 5-ileri oran ise otomatik şanzımanlar için oldukça makul kabul edilirken; söz konusu veriler günümüzün otomatik şanzımanları için iki hane sınırına dayanmış durumda. Mühendisler ise maliyet, dişli kutusu ölçüleri ve vites değişim zamanları gibi konularda gerileme olmadığı sürece, oran sayısını artırmanın fayda sağlayacağı inancında.



General Motors'un araştırma halinde olduğu TCT (Triple Clutch Transmission) şanzımanın boyutları, günümüzün 8 ile 10-ileri oranlı tork konvertörlü şanzımanları ile benzer bir seviyede. TCT sistemini, şu an kullanılan çift kavramalı şanzımanların üçlü input şaftına sahip bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. 11-ileri, iki geri orana sahip olan ünitenin içine küçük bir elektrik motorunun dahil edilmesi, böylece hibrit otomobillerdeki verimliliğin daha da güçlendirilmesi mümkün.



 



kaynak:ahaber








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