

Meteoroloji'den üç il için bu gece ile yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış için yetkililer ve vatandaşların ani su baskınları, sel ve heyelan tehlikeleri konusunda tedbirli olunması istendi.







Meteoroloji tarafından Rize ve Artvin için yapılan uyarı şöyle: "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak yağışların çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek başta heyelan olmak üzere olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."