

Sınırdan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.. Carablus'taki IŞİD mevzilerinden saat 14.00-14.20 arasında atılan 3 havan mermisi daha sınırı aşarak Karkamış'a düştü. Havan mermilerinden biri ilçe merkezinde, diğeri ise ilçe merkezinin dışındaki boş arazilere düşerek patladı. Kimsenin yaralanmadığı patlamaların ardından sınır birlikleri, havan mermilerinin atıldığı Carablus'taki IŞİD hedeflerini Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Yeniden havan mermisinin gelişinin ardından hoparlörlerden halka sokağa çıkmamaları konusunda da uyarı anonsları yapıldı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından gönderilen çok sayıda tank, sıcak bölgeye gönderildi.







Son dakika: Saat 14.00 sularında Karkamış'a 3 havan mermisi daha düştü. Bugün düşen hava mermisi sayısı 5'e yükseldi.