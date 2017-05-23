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üç farklı sony xperia x'in özellikleri sızdırıldı

ÜÇ FARKLI SONY XPERİA X'İN ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Sony'nin IFA 2017'de tanıtacağı telefonlar arasında Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact ve Xperia X1 Surface da yer alacak. Bugün her üç telefonun da özellikleri sızdırıldı.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:51
Puan Ver : Üç Farklı Sony Xperia X'in Özellikleri Sızdırıldı(10/10)10


Sony'nin IFA 2017'de tanıtacağı telefonlar arasında Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact ve Xperia X1 Surface da yer alacak. Bugün her üç telefonun da özellikleri sızdırıldı.



En büyük teknoloji fuarlarından biri olan IFA her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında Berlin'de düzenlenecek. Birçok telefon üreticisinin katılacağı fuarda adından en çok söz ettirecen şirket Sony olacak gibi görünüyor. Japon teknoloji devi etkinlikte birçok yeni telefon tanıtmayı planlıyor. Bu telefonlar arasında yer alan Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact ve Xperia X1 Surface hakkında ilk detaylar sızdırıldı.



İlk olarak Xperia XZ1, 5.2 inç ekran, Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM, 19 megapiksel arka kamera ve 3000 mAh bataryaya sahip olacak. Xperia XZ1 Compact de aynı RAM ve işlemciye sahip ama Compact modelinin ekran boyutu 4.6 inç olacak. Ekran boyutu ile birlikte batarya kapasitesi de daha düşük olacak. Xperia XZ1 Compact'in batarya kapasitesinin 2800 mAh olacağı söyleniyor.



Son olarak Xperia X1 Surface'a gelirsek, orta segment bir telefon olan X1 Surface Snapdragon 660 işlemciyle çalışıyor. 5 inç ekrana sahip telefonda 4 GB RAM ve 2800 mAh batarya bulunuyor.



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