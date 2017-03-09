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ÜÇ CİNAYET ZANLISI ATALAY FİLİZ: BEN HALKIMIZIN İSTEĞİNİ...


ÜÇ CİNAYET ZANLISI ATALAY FİLİZ: BEN HALKIMIZIN İSTEĞİNİ...
Tarih : 09 Mart 2017, 17:16
Puan Ver : Üç Cinayet Zanlısı Atalay Filiz: Ben Halkımızın İsteğini...(10/10)10


 Sanık Filiz, önceki aşamalarda yaptığı Demirarslan ve kız arkadaşı Radchikova'yı casusluk yaptığı gerekçesiyle öldürdüğü savunmasını yineledi. Demirarslan'ın ailesinden Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunanlar olduğunu aktaran Filiz, Demirarslan'ın FETÖ mensubu, Radchikova'nın ise Rus ajanı olduğunu öne sürdü.



"BEN ÖLENLERİN CASUSLUK YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİM"



Filiz, sözlerine şöyle devam etti:



"Ben ölenlerin casusluk yaptığını söylemiştim. Demirarslan ailesinin son durumuna baktığımda haklı çıktığımı, Göktuğ'un FETÖ mensubu olduğunu söyleyebilirim. Göktuğ, Hacettepe Üniversitesinde 4 yıllık olan okulunu 6 yılda bitirmiştir."



"HALKIMIZIN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİM"



Filiz, "Okuldan mezun olur olmaz TÜBİTAK'ta işe başladı. Onun işe girdiği yıllar, TÜBİTAK'a en fazla FETÖ'cünün işe alındığı yıllar. Göktuğ hayatta olsaydı, şu an muhtemelen FETÖ'den tutuklu olurdu. Halkımız FETÖ'cülere idam istiyor. Ben bir bakıma bir tanesini öldürerek, halkımızın isteğini yerine getirmiş oldum." dedi.



 



kaynak:haberler








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