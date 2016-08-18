Milli Savunma Bakanı Işık, darbe girişimine katılanlara ilişkin, "Bunlar darbenin başarısız olduğunu anladıkları anda üç CASA uçağını hazır ettiler, Akıncılar'dan kaçacaklardı" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.







'PİST VURULMAMIŞ OLSAYDI BUGÜN DARBECİLERİN TAMAMI YURTDIŞINA KAÇMIŞ OLURDU'







Milli Savunma Bakanı Işık, Akıncı Üssü'nden FETÖ'nün darbe girişimine katılanlara ilişkin, "Bunlar darbenin başarısız olduğunu anladıkları anda üç CASA uçağını hazır ettiler, Akıncılar'dan kaçacaklardı" dedi.







Işık, "Sayın Başbakanımızın o emrinden sonra pist vurulmamış olsaydı, bilin ki bugün darbecilerin neredeyse tamamı yurtdışına kaçmış olurdu" diye konuştu.