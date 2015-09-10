

"Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, teröre karşı birlik mesajı vermek adına Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlar öncesi sahaya aynı tişörtle çıkma kararı aldı.



Her üç kulübün internet sitesinde, "Ülkemizin Aydınlık Geleceği İçin Teröre Karşı Birlikteyiz" başlığıyla yer alan açıklamada, günün birlikte olma ve dayanışma günü olduğu belirtilerek, "Milletimizin aydınlık geleceği için, sporun birleştirici gücünü gösterme günü. Şehit haberleriyle yüreği burkulan milletimize karşı sorumluluğumuzu sergileme günü. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı... Tek yürek ve tek ses olarak, Türkiye'nin geleceği için bu haftaki maçlarımızda sahaya aynı tişörtle çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi.