ÜÇ BÜYÜKLER, TERÖRE KARŞI AYNI TİŞÖRTLE SAHAYA ÇIKACAK
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlar öncesi aynı tişörtü giyecek
"Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, teröre karşı birlik mesajı vermek adına Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlar öncesi sahaya aynı tişörtle çıkma kararı aldı.
Her üç kulübün internet sitesinde, "Ülkemizin Aydınlık Geleceği İçin Teröre Karşı Birlikteyiz" başlığıyla yer alan açıklamada, günün birlikte olma ve dayanışma günü olduğu belirtilerek, "Milletimizin aydınlık geleceği için, sporun birleştirici gücünü gösterme günü. Şehit haberleriyle yüreği burkulan milletimize karşı sorumluluğumuzu sergileme günü. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı... Tek yürek ve tek ses olarak, Türkiye'nin geleceği için bu haftaki maçlarımızda sahaya aynı tişörtle çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar