ABD'nin en büyük şirketlerinden Amazon, Berkshire Hathaway ve JP Morgan Chase, ilk aşamada kar amacı gütmeyen yeni bir sağlık sigortası şirketi kuracaklarını açıkladı.

ABD'nin en büyük şirketlerinden Amazon, Berkshire Hathaway ve JP Morgan Chase, ilk aşamada kar amacı gütmeyen yeni bir sağlık sigortası şirketi kuracaklarını açıkladı.

Üç şirketin ortak açıklamasında, "Yeni şirketin ilk hedefi Amazon, Berkshire Hathaway ve JP Morgan Chase çalışanlarına yüksek kaliteli, şeffaf ve basit sağlık sigortası sağlayacak teknolojik çözümler üretmek olacak." denildi.

Açıklamada, henüz planlama aşamasındaki şirketin, hızla yükselen sağlık sigortası maliyetlerini düşürmek ile çalışan memnuniyetini artırmayı amaçladığı ve kar amacı gütmeyeceği vurgulandı.

Berkshire Hathaway'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Warren Buffett'in "Sağlık sigortası maliyetindeki suni yükselme, Amerikan ekonomisi için aç bir parazit haline geldi." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos da "Sağlık sigortası sistemi karmaşık ve biz bu işe zorlukların derecesini kabul ederek giriyoruz." ifadelerini kullandı.

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon ise yeni şirketin gelecekte tüm Amerikalılara hizmet verebileceğine işaret etti.

Dimon, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız sağlık sigortalarını ayarlarken, bilgi, şeffaflık ve kontrol istiyor. Şirketlerimizin olağanüstü kaynakları var ve hedefimiz ABD'deki çalışanlarımızı, ailelerini ve potansiyel olarak tüm Amerikalılara yarar sağlayacak çözümler üretmek."

Sağlık sigortası şirketlerinin hisseleri düşüşe geçti



Bu arada Amazon, Berkshire Hathaway ve JP Morgan Chase'in birlikte sağlık sigortasına gireceklerini açıklaması, diğer sağlık sigortası şirketlerinin hisselerini olumsuz etkiledi.



Ülkenin en büyük sağlık sigortası şirketlerinden Metlife ve Anthem, açıklamanın ardından sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 6 değer kaybetti.

Öte yandan, Amazon hisseleri yüzde 0,8 değerlenirken, JP Morgan Chase hisseleri yüzde 0,8 değer kaybetti. Berkshire Hathaway'in hisseleri ise yüzde 0,3 yükseldi.

Amazon, Berkshire Hathaway ve JP Morgan Chase'in çalışanlarının toplamda 1,2 milyona yakın olduğu öngörülüyor.

Kaynak: haberinburada