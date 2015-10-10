

İçişleri Bakanı Selami Altınok, Adalet Bakanı Kenan İpek ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tren garı önünde meydana gelen patlamalara ilişkin Başbakanlık Yeni Bina'da ortak basın toplantısı düzenliyor...







İçişleri Bakanı Selami Altınok:







Acımız büyük. Sayın Başbakanımız birazdan açıklamalarda bulunacak. Soruşturmalar ve araştırmalar devame ediyor. Emniyet güçlerimiz gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bilgiler geldikçe sizle paylaşacağız.;







Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu







Bedeli ağır olan hain bir saldırı ile karşı karşıya geldik. Milletimizin başı sağolsun. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ailelerine sabırlar diliyorum. 21 ambulansımız ekipleri ile birlikte vakalara ulaşmıştır. Miting nedeni ile olay yerinde 4 ambulansımız bulunuyordu. İlk müdahaleleri de bu ambulanslardaki ekipler yaptı. Ama olayın büyük oluşundan kaynaklı belki aksamalar olabilir ama dinamik bir ekip çalışması ve müdahale yapılmıştır. Olaydan 15 dakika sonra olay yerindeki ambulans sayımız 56'ya çıktı.







İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;







Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12.00-16.00 saatlerinde, Ankara Tren Garı'ndan Sıhhiye meydanına kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacağı bildiriminde bulunulduğu belirtildi.







Açıklamaya göre, KESK, DİSK, TMMOB, Tabipler Birliği ve diğer sivil toplum örgütlerinin katılımı ile saat 09.30 itibarıyla Ankara Tren Garı önünde toplanmaların başladığı ve katılımın devam ettiği sırada, saat 10.04 civarında henüz sebebi belirlenemeyen iki ayrı patlama meydana geldi.







Demokrasi ve ülkenin huzurunu hedef alan menfur saldırının lanetle kınandığı açıklamada, "Olayla ilgili bütün birimlerimiz çalışmalarını sürdürmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.



