ÜÇ ABD DEVİ, ORTAK SAĞLIK ŞİRKETİ KURACAK
Amazon, Berkshire Hathaway ve JP Morgan, ABD'deki çalışanlarına sağlık hizmeti sunmak üzere bağımsız bir şirket kuracaklarını açıkladı.
Amazon, Berkshire Hathaway ve JP Morgan, ABD'deki çalışanlarına sağlık hizmeti sunmak üzere bağımsız bir şirket kuracaklarını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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