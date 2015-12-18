

Açık Kod Kaynaklı İşletim Sistemi Ubuntu, neden mi umut vaat ediyor? Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



Açık Kod Kaynaklı İşletim Sistemi Ubuntu, neden mi umut vaat ediyor? Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



Ubuntu kısa bir süre önce Ubuntu Phone'unu piyasaya sürdü. Ubuntu Phone'u için yeni bir aparat tasarlayan Canonical Firması, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Yeni aparatın ismi Convergence. Convergence tıpkı Microsoft'un Continuum aparatına benziyor. 1 HDMI, 2 USB girişine sahip aparatla telefonunuzu adeta bir mini Masaüstü Bilgisayara çeviriyorsunuz.



Canonical CEO'su Jane Silber şu açıklamalarda bulundu. Silber: “Bugünkü telefonlar gittikçe güçleniyor, yeni portatif Bilgisayarların yolunu, Taşınabilir Cihazlar açacak. Convergence ile birlikte Masaüstü Bilgisayarların ölmediğini göstermek istedik” dedi.



Ubuntu Hakkında:



Ubuntu, Güney Afrika'lı Girişimci Mark Shuttleworth'e ait Canonical firmasının sponsorluğunda gelişti. Canonical, Ubuntu'yu Bireysel ve Kurumsal tüm Kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunuyor.



Teknik destek almak isteyen Kuruluşlara destek vererek gelir elde etmeyi Ubuntu her zaman amaçlar. Canonical, Ubuntu'yu; açık kaynak kodlu ve özgür yazılım olarak sunduğu için Dünya çapında, bu İşletim Sistemini kullanan ve geliştiren gönüllü Kullanıcıları sayesinde tüm bir İşletim Sistemini tek başına geliştirmek zorunda kalmamış oluyor.



Tüm Linux Destekçilerinin yaptığı geliştirmeler, onu temel alan Ubuntu'yu da doğrudan geliştirir. Ubuntu Sözcüğü, Zulu Dilinde: “İnsanlık” anlamına geliyor.



Aynı zamanda: “Başkalarına karşı merhametli, şefkatli, iyiliksever” olmak gibi İnsani değerlerin temel alındığı bir Dünya görüşüdür. Bundan dolayı Ubuntu: “İnsanlık için Linux (Linux For Human Beings) sloganını kullanır”.



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