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ubisoft'un 30. yılında dağıttığı oyunları tekrar alabilirsiniz!

UBİSOFT'UN 30. YILINDA DAĞITTIĞI OYUNLARI TEKRAR ALABİLİRSİNİZ!

Ubisoft 30. Yılı şerefine verdiği birbirinden güzel 7 oyunu yılbaşı etkinliği olarak kaçıranlar için tekrar vermeye hazırlanıyor. Peki bu seti elde etmek için neler yapmamız gerekiyor?

Tarih : 17 Aralık 2016, 10:52
Puan Ver : Ubisoft'un 30. Yılında Dağıttığı Oyunları Tekrar Alabilirsiniz!(8.3/10)9


 



Ubisoft 30. Yılı şerefine verdiği birbirinden güzel 7 oyunu yılbaşı etkinliği olarak kaçıranlar için tekrar vermeye hazırlanıyor. Peki bu seti elde etmek için neler yapmamız gerekiyor?



 



Ubisoft Fransız asıllı bir oyun geliştiricisi. Oyun sektöründeki yeri üst sıralara dayanan firma, sektörde geçirdiği 30 seneyi kutlamayı ihmal etmedi. Ubisoft, Ubi30 etkinliği altında 30. yılını birkaç aydır ücretsiz içerikler dağıtarak kutlamayı sürdürüyor. 7 aylık bir takvim belirleyen firma 7 ayda 7 oyun vereceğini belirtmişti. İlk olarak çıkışını 2003 yılında gerçekleştiren Prince of Persia: The Sands of Time'ı ücretsiz olarak veren firma ilerleyen aylarda The Crew gibi henüz eski sayılmayacak oyunları da ücretsiz olarak sunmaktan kaçınmadı. Takvimin son ayında ise Assasin's Creed 3'ü ücretsiz olarak Ubisoft Club çatısı altında sunan firma, 2016 yılının son buluşuna sayılı günler kala kullanıcılara bir sürpriz yapıyor. Bu hediye takviminde kaçırdığınız tüm oyunları tekrar alma fırsatını elde eden kullanıcıların 18 Aralık'a kadar süresi buluyor.



Bu tarihe kadar dağıtılmış olan 7 oyunu tek tık ile alabileceksiniz. Yalnızca yapmanız gereken Uplay'e giriş yapıp ücretsiz oyunlarınızı tek tık ile kütüphanenize eklemek. Ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceğiniz bu oyunların tam listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.



*Assassin's Creed III



*Beyond Good & Evil



*Far Cry 3: Blood Dragon



*Prince of Persia: The Sands of Time



*Rayman Origins



*The Crew



*Tom Clancy's Splinter Cell



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