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ubisoft ücretsiz far cry 3:blood dragon dağıtıyor!

UBİSOFT ÜCRETSİZ FAR CRY 3:BLOOD DRAGON DAĞITIYOR!

Ubisoft 30. Yılı şerefine oyun dağıtmaya halen devam ediyor. Geçtiğimiz ay Beyond Good&Evil aldı oyununu ücretsiz sunan firma, Bu ay ki oyununu Far Cry 3:Blood Dragon olarak açıkladı! Peki indirmek için ne yapmanız gerekecek? Detayları haberimizde.

Tarih : 05 Kasım 2016, 12:19
Puan Ver : Ubisoft Ücretsiz Far Cry 3:Blood Dragon Dağıtıyor!(10/10)9


Ubisoft 30. Yılı şerefine oyun dağıtmaya halen devam ediyor. Geçtiğimiz ay Beyond Good&Evil aldı oyununu ücretsiz sunan firma, Bu ay ki oyununu Far Cry 3:Blood Dragon olarak açıkladı! Peki indirmek için ne yapmanız gerekecek? Detayları haberimizde.



Ubisoft şüphesiz oyun sektöründe büyük başarılar elde etmiş bir firma. Birçok büyük yapıtta imzasını bulunduran firma 30. yılını coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ediyor. Ubisoft Club çatısı altında kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunan firma bu hareketi ile hem yeni kullanıcılar kazanmış hemde kullanıcılarını memnun etmeyi başarmıştı.9 Kasım tarihinden itibaren indirmeye sunulacak olan Far Cry 3 Blood Dragon'a UbisoftClub sitesinden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Eğer geçtiğimiz ayın ücretsiz oyunu olan Beyond Good & Evil'ı hala kütüphanenize eklemediyseniz henüz geç değil. Aynı adımları takip ederek ona da erişebilirsiniz.



Hediye Edilecek 1 Oyun Daha Var



Fransız oyun geliiştirici ilk ayında Prince of Persia The Sands of Time, ikinci ayında Splinter Cell, üçüncü ayında Rayman Origins, dördüncü ayında The Crew, beşinci ayında Beyond Good & Evil ve altıncı ayında ise Far Cry 3: Blood Dragon  oyunlarını kullanıcılarına sundu. Firmanın hâlâ Ubisoft Club çatısı altında vereceği son bir oyun daha var. Çoğu kullanıcı bunun Watch Dogs Olacağını söylese de henüz net bir bilgi bulunmamakta. Ayrıca Far Cry Blood Dragon'u oynayabilmek için Far Cry 3'e sahip olmanız gerekmediği de belirtelim.



Turkcell'in uzun dönemli hizmet partneri oldu








Etiketler: Ubisoft  Ücretsiz  Far  Cry  3Blood  Dragon  Dağıtıyor    haber

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