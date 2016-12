Fransız oyun yapımcısı Ubisoft, 30. yılı şerefine ücretsiz oyunlar dağıtmaya başlamıştı. Geçtiğimiz 6 ayda 6 adet oyunu kullanıcılara sunan firma ücretsiz olarak vereceği son oyunu da açıkladı. Assasin's Creed 3'ü ücretsiz olarak verecek Ubisoft tekrar gündeme oturmuş gibi gözüküyor. Detaylar haberimizde.



Ubisoft şüphesiz oyun sektöründe büyük başarılar elde etmiş bir firma. Oyun sektörünün yanında beyaz perde de boy gösteren firma ,birçok popüler serinin yapımcısı olarak boy gösteriyor. Watch Dogs 2'nin çıkısı ile birlikte piyasaya bomba gibi bir giriş yapan Fransız asıllı oyun geliştiricisi, 30. yılını coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ediyor. Ubisoft Club çatısı altında ücretsiz oyun dağıtmaya devam eden firma 7 ay süreceğini belirttiği bu maratonda sona yaklaştı. geçtiğimiz 6 ayda sırasıyla Prince of Persia, Splinter Cell, Rayman Origins, The Crew, Beyond Good&Evil ve FarCry 3 Blood Dragon oyunlarını kullanıcılara ücretsiz sunan Ubisoft, son vereceği oyunu da açıkladı. Firma 7 Aralık tarihinden itibaren Assasin's Creed 3'ü ücretsiz olarak verecek. Peki kullanıcılar oyunu nasıl elde edecek?



FarCry 3: Blood Dragon Halen Ücretsiz Durumda



Kullanıcıların yapması gereken adımlar bir hayli basit. Ubisof t Club sayfasını açtığımızda karşımıza oyunu ücretsiz edin bölümüne tıklayıp UPlay hesabınıza giriş yapmanız yetiyor. Ardından oyunu kütüphanenize eklenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca henüz FarCry 3 Blood Dragon almadıysanız geç kalmış değilsiniz. 7 Aralık tarihinden önce UPlay üzerinden ücretsiz oyununuzu etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca FarCry 3 Blood Dragon'un bir DLC olmadığını da hatırlatalım.



