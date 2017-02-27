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ubisoft, for honor'da 400 kişiyi banladı!

UBİSOFT, FOR HONOR'DA 400 KİŞİYİ BANLADI!

14 Şubat'ta raflardaki yerini alan For Honor'da hileciler birer birer banlanmaya başladı. Ubisoft, For Honor'ın güvenlik sistemi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Tarih : 27 Şubat 2017, 13:26
Puan Ver : Ubisoft, For Honor'da 400 Kişiyi Banladı!(7/10)9


14 Şubat'ta raflardaki yerini alan For Honor'da hileciler birer birer banlanmaya başladı. Ubisoft, For Honor'ın güvenlik sistemi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.



Yaklaşık olarak 10 gün önce raflardaki yerini alan For Honor,aldığı yüksek inceleme puanlarının da yardımıyla kısa sürede önemli bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başarmıştı. Oyunun yapımcısı ve dağıtımcısı olan Ubisoft, For Honor'ın güvenlik sistemiyle ilgili bazı açıklamalar bulundu.



Yapımcı ekip, oyuncu sayısının artmasıyla ister istemez hile yapan oyuncu sayısının da arttığını belirtti. For Honor'daEasyAntiCheatsisteminin kullanıldığını belirten Ubisoftyetkilileri, hile yaptığı tespit edilen oyuncuların direkt banlandığını açıkladı.



Yetkililer hile yapan oyunculara karşı acımadıklarını belirttiler. Herhangi bir oyuncunun sadece 1 rauntluğuna bile hile yapmış olsa, For Honor'dan süresiz olarak banlandığının altını çizdiler.



14 Şubat'ta PC, PlayStation 4ve Xbox Oneiçin eş zamanlı olarak yayınlanan oyunda şimdiye kadar 400'ün üzerinde oyunun banlandığını açıklandı.



Ubisoftyetkilileri, haksız yere banlandıklarını düşünenlerin, kendileriyle iletişime geçerek hesaplarını incelettirebileceklerini eğer bir yanlış anlaşılma varsa bu durumun telefi edilebileceğini de sözlerine eklediler.



Bakalım bu sıkı ban olayından sonra,For Honor'daki hileci sayısında bir azalma olacak mı? Bekleyip göreceğiz.



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Etiketler: Ubisoft  For  Honor  Da  400  Kişiyi  Banladı    haber

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