

Ubisoft ekibinin yeni logosounu sizler de hemen yukarıdan görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni logo, bir önceki logolara göre çok daha basit ve sıradan bir yapıya sahip. Fakat bu kesinlikle kötü bir şey değil bizce. Zaten son birkaç senede Google gibi büyük firmalardan, küçük firmalara kadar birçok ekip, logolarını bu şekilde basitleştirerek değiştirdi. Bu yüzden Ubisoft ekibinin de atmış olduğu bu adıma pek şaşırmadık.







kaynak:leadergamer