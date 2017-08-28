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Uber'in Yeni CEO'su Dara Khosrowshahi Olacak

UBER'İN YENİ CEO'SU DARA KHOSROWSHAHİ OLACAK

ABD merkezli araç çağırma ve sürücülü araç kiralama şirketi Uber'in istifa eden CEO'sunun yerine, Dara Khosrowshahi geçecek.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Uber'in Yeni Ceo'su Dara Khosrowshahi Olacak(9/10)5

ABD'li bir şirket olan araç çağırma ve sürücülü araç kiralama uygulaması Uber'in geçtiğimiz haftalarda görevden uzaklaştırılan CEO'su Travis Kalanick yerine Dara Khosrowshahi getirildi.

ESKİ CEO KALANICK GEÇEN AY İSTİFA ETMİŞTİ

Uber CEO'su Travis Kalanick, şirkette son dönemde artan taciz ve ayrımcılık suçlamalarının ardından yönetim kurulu tarafından süresiz olarak görevden uzaklaştırılmış, geçen ay ise Kalanick istifa ettiğini açıklamıştı.

CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARI

Genç bir firma olan Uber'de bugüne kadar pek çok skandal yaşandı. İlk olarak 2014'te Hindistan'da sürücülerinden birinin kadın yolcuya tecavüz ettiği olayı örtbas etmekle suçlanan Asya müdürü Eric Alexander'ı işten çıkarıldı.

Taciz suçlamaları sonucunda 20'den fazla elemanını işten çıkardı. İşten çıkarmalar cinsel taciz, fiziksel ve duygusal şiddet gibi gerekçelerle yapıldı. Şirkete 215 cinsel taciz suçlaması yöneltildi.

Ama firmadaki en büyük patlama noktası eski yazılım mühendisi Susan Fowler'in 19 Şubat'ta yazdığı blog yazısından sonra oldu. Fowler, eski müdürünün kendisine seks teklif ettiğini ve Uber'in insan kaynakları departmanının ona üst düzey yönetici olduğu için onu cezalandıramayacağını söylediğini yazdı. Fowler, kadınların Uber'de karşılaştığı pek çok sorunu ve ayrımcılığı da yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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