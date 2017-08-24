UBER'İN LÜKS TİCARİ MODELLERİNİ KULLANANA CEZA
Denetim yapan trafik ekipleri Uber'in Mercedes Vito gibi lüks ticari modellerle servis verdiği araçlarının şoförlerine 2 bin 628 TL, yolculara ise 292 TL ceza kesiyor.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur 2017 yılında bin 980 UBER müşterisine 292'şer TL ceza yazıldığını belirtti. Yeni Şafak'ın haberine göre Uğur şunları söyledi: "UBER gerek maliye gerekse emniyet birimlerimiz ile yaptığımız birtakım çalışmalar sebebi ile Türkiye'de gelişmesini ağır olarak ilerleten bir sistem. Telefon ile araç çağırma sistemi olan UBER tamamen yasadışı, bu sebeple hem şoförüne hem de yolcusuna ceza yazılıyor. Korsan taşımacılık sistemi olan UBER'in araç şoförüne ilk yakalamada 2 bin 628 TL, ikinci yakalamada ise 4 bin 380 TL ceza yazılıyor. 2017 yılında bin 961 şoföre yasadışı taşımacılık sebebi ile ceza yazıldı." dedi.
"UBER AVUKAT DESTEĞİ VERİYOR"
Uğur, UBER'in söylendiği gibi şoförlerin cezasını ödemediğini aksine sadece avukat desteği verdiğini ifade etti. Uğur: "UBER, sadece avukat desteği veriyor. Dava kaybedildiğinde şoför yüklü bir ceza borcuyla başbaşa kalıyor. Yolcunun cezası zaten yolcunun üzerine kalıyor ve birkaç yıl sonra katlamalı olarak karşısına çıkıyor. Müşterilerin ve şoförlerin yasal taşıma sistemlerini tercih etmesi hem vergilendirme açısından hem de güvenlik açısından önemli." dedi.
Kaynak: haberinburada
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