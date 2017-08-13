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Uber'in Eski CEO'suna Dava Açıldı

UBER'İN ESKİ CEO'SUNA DAVA AÇILDI

Taciz ve cinsiyet ayrımcılığı gerekçesiyle, Uber'in zirvesindeki koltuğunu kaybeden Kalanick hakkında, bu kez de yönetim kuruluna adamlarını doldurduğu iddiasıyla dava açıldı.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Uber'in Eski Ceo'suna Dava Açıldı(5/10)1

Akıllı telefonlar üzerinden taksi çağırma hizmeti veren Uber'in haziran ayında taciz ve cinsiyet ayrımcılığı suçlamalarıyla görevinden alınan CEO'su Travis Kalanick'e ikinci büyük şok. Eski CEO hakkında bu kez de şirketin en büyük yatırımcılarından biri tarafından dava açıldı.

YÖNETİMİ ADAMLARIYLA DOLDURDU

Uber'in hisselerinin yüzde 13'ünü kontrol eden Benchmark Capital, Kalanick'i, yönetim kurulu koltuklarını hileli bir şekilde kendi yakınlarıyla doldurmakla suçladı. Travis Kalanick'in avukatı davayı "liyakatsizlik" olarak adlandırdı.

"ŞİRKET ÜZERİNDEKİ GÜCÜNÜ ARTTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Davacı Benchmark'ın avukatları ise, Kalanick'i "Uber'in yönetim kurulunda yerini sağlamlaştırmaya ve kendi bencil amaçlarıyla şirket üzerindeki gücünü artırmaya çalıştığını" iddia etti.Suçlama, "Kalanick'in temel hedefi, Uber Yönetim Kurulu'nu kendi yakınlarıyla doldurup hatalarını örtbas etmek, nihai olarak eski görevine geri dönmek" şeklinde devam etti.

SUÇLU BULUNURSA VEDA EDECEK

Dava, Kalanick tarafından oluşturulan Uber'deki yönetim kurulunun değiştirilmesini talep ediyor. Kalanick'in halen şirkette yönetim kurulu üyeliği sürüyor. Dava sonunda suçlu bulunursa Kalanick'in Uber'e veda etmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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