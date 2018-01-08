UBER'İN ESKİ CEO'SU KALANİCK, HİSSELERİNİ SATIYOR
Uber'in eski CEO'su Travis Kalanick, 1,4 milyar dolar değerindeki hisselerini SoftBank'a satıyor.
Sarı taksilerin tartışmalı rakibi Uber'in kurucularından ve ilk CEO'su olan Travis Kalanick, sahip olduğu hisselerin yüzde 29'unu 1,4 milyar dolar karşılığında nakde çevirecek.
48 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLİYOR
Bloomberg'in haberine göre, hiç hisse satmadığını sık sık hatırlatmasıyla ünlü olan Kalanick, daha birçok Uber yöneticisi ve yatırımcısıyla birlikte SoftBank'a hisse satıyor.
Teknoloji dünyasının en iddialı şirketlerine ve girişimlerine dev yatırımlar yapan SoftBank, Uber ile şirketin yüzde 15 hissesini yüzde 30 indirimle satın almak üzere anlaşma yapmıştı.
Uber'e 48 milyar dolar değer biçen anlaşmayla satın alınacak hisselerin büyük çoğunluğu şirketin yatırımcıları ve yöneticilerinden gelecek.
TEMMUZ 2017'DE İSTİFA ETMİŞTİ
Travis Kalanick, şirketin ayrımcı kültürüne ve rakiplerine karşı uyguladığı etik dışı stratejilere yönelik eleştirilerin had safhaya ulaşmasının ardından, Temmuz 2017'de Uber'deki CEO görevinden istifa etmişti. Kalanick'in halefi ise eski Expedia CEO'su Dara Khosrowshahi oldu. (HABERTÜRK)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar