Sarı taksilerin tartışmalı rakibi Uber'in kurucularından ve ilk CEO'su olan Travis Kalanick, sahip olduğu hisselerin yüzde 29'unu 1,4 milyar dolar karşılığında nakde çevirecek.

48 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLİYOR

Bloomberg'in haberine göre, hiç hisse satmadığını sık sık hatırlatmasıyla ünlü olan Kalanick, daha birçok Uber yöneticisi ve yatırımcısıyla birlikte SoftBank'a hisse satıyor.

Teknoloji dünyasının en iddialı şirketlerine ve girişimlerine dev yatırımlar yapan SoftBank, Uber ile şirketin yüzde 15 hissesini yüzde 30 indirimle satın almak üzere anlaşma yapmıştı.

Uber'e 48 milyar dolar değer biçen anlaşmayla satın alınacak hisselerin büyük çoğunluğu şirketin yatırımcıları ve yöneticilerinden gelecek.

TEMMUZ 2017'DE İSTİFA ETMİŞTİ

Travis Kalanick, şirketin ayrımcı kültürüne ve rakiplerine karşı uyguladığı etik dışı stratejilere yönelik eleştirilerin had safhaya ulaşmasının ardından, Temmuz 2017'de Uber'deki CEO görevinden istifa etmişti. Kalanick'in halefi ise eski Expedia CEO'su Dara Khosrowshahi oldu. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada