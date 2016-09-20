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uber sürücüsüz otomobil servisine başladı

UBER SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL SERVİSİNE BAŞLADI

Uber'in kısa süre önce duyurduğu, sürücüsüz otomobil servisi, Pittsburgh'ta hizmete girdi.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:16
Puan Ver : Uber Sürücüsüz Otomobil Servisine Başladı(8/10)10


Uber'in kısa süre önce duyurduğu, sürücüsüz otomobil servisi, Pittsburgh'ta hizmete girdi. 



Uber'in Ford ile işbirliği yaparak test etmeye başladığı sürücüsüz serviste, kullanıcılar sürücüsüz otomobil çağırdığının farkında olmadan, normal bir Uber çağrısı yapıyor. Yakındaki Uber taksileri arasından çağrıya bir sürücüsüz Ford Fusion test aracı cevap verirse, yolcu gideceği yer için ücret ödemeden, bedava seyahat ediyor. Bu sırada da Ford'un ve Uber'in sürücüsüz taksi servisi test edilmiş oluyor.



Ancak testte kullanılan otonom Ford araçlarında aslında sürücü bulunuyor. Sürücüler aracın normal işleyişine ve sürücü ile diyaloğa müdahalede bulunmuyor. Araçta sürücü bulunmasının sebebi ise beklenmedik acil durumlarda araca müdahale etmek.



Uber, Pittsburgh'ta 18 ay önce kurmuş olduğu Advanced Technologies Center'da sürücüsüz otomobil çalışmalarına başlamış ve bu amaçla, Ford ve Volvo gibi üreticilerle de iş birliğine girmişti. Pittsburgh'taki yerel yönetimin de, teknoloji şirketlerine sıcak bakması sayesinde, çok sayıda sürücüsüz otomobilin Pittsburgh sokaklarında dolaşmasına izin çıkarmak kolay olmuştu.



Dersi kaynatanlara yüz tanıma engeli








Etiketler: Uber  Sürücüsüz  Otomobil  Servisine  Başladı    haber

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