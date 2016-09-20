

Uber'in kısa süre önce duyurduğu, sürücüsüz otomobil servisi, Pittsburgh'ta hizmete girdi.



Uber'in Ford ile işbirliği yaparak test etmeye başladığı sürücüsüz serviste, kullanıcılar sürücüsüz otomobil çağırdığının farkında olmadan, normal bir Uber çağrısı yapıyor. Yakındaki Uber taksileri arasından çağrıya bir sürücüsüz Ford Fusion test aracı cevap verirse, yolcu gideceği yer için ücret ödemeden, bedava seyahat ediyor. Bu sırada da Ford'un ve Uber'in sürücüsüz taksi servisi test edilmiş oluyor.



Ancak testte kullanılan otonom Ford araçlarında aslında sürücü bulunuyor. Sürücüler aracın normal işleyişine ve sürücü ile diyaloğa müdahalede bulunmuyor. Araçta sürücü bulunmasının sebebi ise beklenmedik acil durumlarda araca müdahale etmek.



Uber, Pittsburgh'ta 18 ay önce kurmuş olduğu Advanced Technologies Center'da sürücüsüz otomobil çalışmalarına başlamış ve bu amaçla, Ford ve Volvo gibi üreticilerle de iş birliğine girmişti. Pittsburgh'taki yerel yönetimin de, teknoloji şirketlerine sıcak bakması sayesinde, çok sayıda sürücüsüz otomobilin Pittsburgh sokaklarında dolaşmasına izin çıkarmak kolay olmuştu.