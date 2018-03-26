İstanbul İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBERaracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü M.Ü.(24)tarafından darp edildiği iddia edildi. Gözaltına alınan M.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YARDIMINA TAKSİCİ KOŞMUŞTU

Birgül Ekinci ve kızı, İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gelmek için UBER uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında tartışma yaşandı. Birgül Ekinci'nin, çıkan tartışma sonrası sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi. Burnundan darbe almış halde Ekinci ile kızını gören Atatürk Havalimanı durağında çalışan taksi şoförü Murat Tağu, durarak yardımlarına koştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sivil trafik ekipleri, sürücü M.Ü(24)' yü gözaltına aldı. M.Ü. daha sonra Kanarya Polis Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞANAN TARTIŞMA KAMERADA

Sürücü ile Birgül Ekinci'nin tartışması araç kamerasına yansıdı. İkili arasındaki konuşmalarda Birgül Ekinci'nin sürücü M.Ü'ye hitaben istediği paranın yüksek olduğunu söyleyerek polisi aradığı duyuluyor. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında sürücü aracı yol kenarına çekiyor.

UBER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, UBER tarafından yapılan açıklamada sürücü M.Ü(24)'nün, UBER sistemine erişiminin engellendiği duyuruldu.

Uber'in, konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Bahsi geçen davranış UBER uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız. Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının UBER sistemine erişimi engellenmiştir.

UBER, konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır.

Kaynak: haberinburada