İnsan sürücüleri iki sene içinde devre dışı bırakarak tamamen otonom sürüş teknolojisine sahip robot otomobillerden oluşan filolar kurmayı planlayan Uber, bu hedefi doğrultusunda ilk adımı atıyor.



İnsan sürücüleri iki sene içinde devre dışı bırakarak tamamen otonom sürüş teknolojisine sahip robot otomobillerden oluşan filolar kurmayı planlayan Uber, bu hedefi doğrultusunda ilk adımı atıyor.



Araç paylaşım servisi, önümüzdeki ay, ilk akıllı otomobilleri servise sokacağını açıkladı. Volvo ile yapılan iş birliği ile geliştirilen yeni akıllı otomobiller, Pittsburgh, Pennsylvania'da hizmete girecek. Şimdilik sınırlı sayıda olsa da, bu bölgedeki Uber kullanıcıları sürücüsüz otomobillerle ulaşım sağlayabilecekler.



Araç paylaşım uygulaması servisi şimdilik test ettiği için, sürücüsüz otomobillerle yolculuk ücretsiz olacak. Volvo'nun gönderdiği az sayıdaki XC90 sürücüsüz otomobil, araç çağıran müşterilere random olarak gönderilecek. Eğer testler başarılı olursa, Uber ilk aşamada 100 yeni Volvo sipariş etmeyi planlıyor.



Otonom araçlar test boyunca sürücüyle beraber gelecek ancak bu sürücülerin asli görevi, testin güvenli işlemesini sağlamak olacak, aracı sürmeyecek.



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