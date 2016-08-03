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uber, çin operasyonlarını en yakın rakibine bırakıyor

UBER, ÇİN OPERASYONLARINI EN YAKIN RAKİBİNE BIRAKIYOR

Araç ve şöför çağırma uygulamaları içinde en büyük isimlerden biri olan Uber, Çin pazarının zorlu koşullarına dayanamadı ve operasyonlarını en büyük rakibine bırakmayı seçti.

Tarih : 03 Ağustos 2016, 09:42
Puan Ver : Uber, Çin Operasyonlarını En Yakın Rakibine Bırakıyor(0/10)


Teknoloji dünyasının en iyi fırsatlarını değerlendiren şirketlerden biri olan Uber, dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet göstererek hep ön planda kalmaya çalışıyor. Ama şirketin hesapları Çin sınırlarında pek tutmuş gibi gözükmüyor. Firma Çin operasyonlarını en yakın rakibine bırakıyor.



Tahmini şirket değeri 68 milyar dolar olan Uber, Uber China adı altında Çin sınırları içinde iş potansiyeli görerek yatırım yapmıştı.7 milyar dolar büyüklüğe sahip olan Uber China bu alanda en büyüklerden biri olan DiDi Chuxing ile yarışa giriyordu.



Ama en büyük rakibi DiDi Chuxing, Apple tarafından aldığı 1 milyar dolar yatırımla 28 milyar dolar pazar değerine ulaşarak yarışı önde bitirmeyi başardı. Hatta bununla kalmayıp ABD sınırları içeridindeki taksi çağırma şirketleri ve Çin dahilindeki daha ufak şirketlerle işbirliğine giderek oldukça güçlü bir konuma ulaştı.



Tüm bunların sonunda DiDi Chuxing,  Uber China iştirakini kendi bünyesi altına aldığını açıkladı. Bu satın almayla DiDi Chuxing 35 milyar değere ulaşmış oldu.



Uber bu satın alımla DiDi Chuxing üzerinden 1 milyar dolar yatırım alacak ve Çin sınırları içinde  DiDi'deki hisselerinden dolayı  ülkenin en büyük platformunun ortağı şeklinde iş oluşumuyla devam ederek karlı çıkmayı amaçlıyor.








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