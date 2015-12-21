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uber artık facebook messenger içinden çalışacak

UBER ARTIK FACEBOOK MESSENGER İÇİNDEN ÇALIŞACAK

Uber ve Facebook arasında varılan anlaşma sayesinde, artık Facebook Messenger kullanıcıları sohbetlerini bölmeden, uygulamayı kapamadan, Uber'den taksi çağırabilecek veya Taksi'nin yaklaştığını görebilecek.

Tarih : 21 Aralık 2015, 09:52
Puan Ver : Uber Artık Facebook Messenger İçinden Çalışacak(5/10)4


Uber ve Facebook arasında varılan anlaşma sayesinde, artık Facebook Messenger kullanıcıları sohbetlerini bölmeden, uygulamayı kapamadan, Uber'den taksi çağırabilecek veya Taksi'nin yaklaştığını görebilecek.



 Facebook Messenger ile test uygulmasına başlayan Uber, Messenger içinde Transportation on Messenger sekmesinde çalışacak. Böylece kullanıcılar, Messenger'ı kapamadan, sadece ulaşım sekmesine tıklayarak Uber aracı çağırabilecek, Uber şoförüyle mesajlaşabilecek, harita bilgisi gönderip alabilecek veya aracın konumunu anı anına görüntüleyebilecek. Elbette ödeme işlemlerini de Messenger üzerinden onaylayabilecek.



Ancak Messenger'ın ulaşım sekmesindeki tek seçenek Uber olmayacak gibi görünüyor. Facebook başka mobil taksi uygulamalarını da ulaşım sekmesine adapte edebilecek. Ayrıca öylel görünüyor ki, Facebook yıllık on milyarlarca dolar ciroya doğru koşan mobil taksi uygulamalarındaki büyük para akışından da komisyon alarak kazanç sağlayacak.



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Etiketler: Uber  Artık  Facebook  Messenger  İçinden  Çalışacak    haber

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