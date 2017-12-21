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UBER, ARTIK AVRUPA'DA RESMİ OLARAK BİR TAKSİ ŞİRKETİ


UBER, ARTIK AVRUPA'DA RESMİ OLARAK BİR TAKSİ ŞİRKETİ
Tarih : 21 Aralık 2017, 10:30
Puan Ver : Uber, Artık Avrupa'da Resmi Olarak Bir Taksi Şirketi(7/10)6


Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in dijital bir servis değil "bir ulaştırma şirketi" olduğu kararına vardı.



İspanya'nın Barcelona kentinde taksiciler haksız rekabet yarattığını söyledikleri Uber aleyhine dava açmıştı.



Uber yeni durumun, Avrupa'daki işleyiş üzerinde az bir etkiye neden olacağını açıklasa da uzmanlar bu kararın benzer uygulamalar üzerinde etkilerinin olabileceğini değerlendiriyor.



"MEVCUT DURUMU DEĞİŞTİRMEYECEK"



Şirket sözcüsü karar sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Bu karar, hali hazırda ulaşım yasaları bağlamında hareket ettiğimiz birçok Avrupa Birliği ülkesinde mevcut durumu değiştirmeyecek.



Ancak milyonlarca Avrupalının halen bu gibi uygulamalara erişimi engelleniyor. Yeni CEO'umuzun belirttiği gibi, Uber gibi hizmet sağlayan uygulamaların bir düzen altına alınması bizce de uygun. Bu nedenle Avrupa genelindeki şehirlerle diyalog kurmaya devam edeceğiz. Her isteyenin bir düğmeye basarak sehayat edebilmesini garanti altına alabilmek için bu adım atma yoluna gideceğiz."ADALET DİVANI, ULAŞTIRMA ŞİRKETİ OLARAK SINIAFLANDIRIYOR



Avrupa Adalet Divanı kararında, kendisini, "Profesyonel olmayan sürücüler ile şehirde seyahat etmek isteyenleri, akıllı telefon uygulaması üzerinden ücret karşığı buluşturmak" tanımlayan Uber'in, AB yasaları kapsamında "ulaştırma alanında bir servis" olarak sınıflandırılması gerektiğine hükmetti.



Kararın devamında, "Mevcut AB yasaları kapsamında, işleyiş şartlarının belirlenmesi, AB'nin işleyişi üzerine karara bağlanmış genel kurallara uymak şartı ile, üye ülkelere bağlı" denildi.



Uber yaklaşık 10 yıl önceki kuruluşundan bu yana, birçok ülkede problem yaşadı ve iş modelini sık sık yenilemek zorunda kaldı.



UBER, TAKSİLERİN TABİ OLDUĞU DÜZENLENMELERDEN KAÇINMAYA ÇALIŞIYOR



Adalet Divanı'nın kararı, yasal olarak Uber'i bir ulaştırma şirketi olarak sınıflandırıyor.



Uber, bir akıllı telefon uygulaması olduğunu söyleyerek geleneksel ulaşım araçlarının tabi olduğu düzenlemelerden kaçınmaya çalışıyor.



Şirketin operasyonları ise Avrupa'nın dört bir yanında taksicilerin tepki göstererek eylem düzenlemesine neden oluyor.



Türkiye'de de Uber'in "korsan taşımacılık" yaptığı iddia edilmiş, bazı sürücülere ve yolculara ceza kesilmişti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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