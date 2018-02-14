UBER, 2017'DE 4,5 MİLYAR ZARAR ETTİ
İstanbul'da sarı taksilerle arasında büyük bir gerilim olan Uber, küresel çapta büyük zarar etti. Şirketin zararı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 4,5 milyar dolar oldu.
Suudi Arabistanlı fonlar başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden yatırım alan Uber'de işler istendiği gibi gitmiyor. Şirketin zararı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 4,5 milyar dolar oldu.
RAKAMLARI AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU YOK
Yüzde 18'i Japon Softbank'a satılan şirketin bu yıl genelinde zararı yüzde 61 artışla 4.5 milyar dolara yükseldi.
CNBC'nin haberine göre Uber halka açık bir şirket olmadığı için rakamlarını açıklama gibi bir zorunluluğu yok.
Kaynak: haberinburada
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