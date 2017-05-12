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u17 milli takımı yarı finalde

U17 MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE

U17 Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen U17 UEFA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Macaristan'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 14:49
Puan Ver : U17 Milli Takımı Yarı Finalde(7/10)5


Velika Gorica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın golünü 20. dakikada (Kendi kalesine) Csonka attı.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de karşılaşmayı tribünden izledi.



Millilerimiz, yarı finalde İngiltere-İrlanda Cumhuriyeti çeyrek final eşleşmesinin tur atlayanı ile eşleşecek. İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti 13 Nisan Cumartesi günü TSİ 13.00'te Velika Gorica Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları ise 16 Nisan Salı günü oynanacak.



U17 Millilerimiz, Macaristan'ı eleyip yarı finale yükselerek, 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazandı.



U17 Milli Takımımız, şampiyonada mücadele ettiği A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 yenip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: U17  Milli  Takımı  Yarı  Finalde    haber

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