Twitter'da hataları bulup şirkete bildirenler yüklü meblağlar kazanmaya devam ediyor. 2015'te bir güvenlik uzmanı, sadece bu hataları bularak 54 bin dolar kazanmayı başardı.



Twitter'da hataları bulup şirkete bildirenler yüklü meblağlar kazanmaya devam ediyor. 2015'te bir güvenlik uzmanı, sadece bu hataları bularak 54 bin dolar kazanmayı başardı.



Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden biri olan Twitter, kullanıcılarına olabildiğince sorunsuz bir deneyim sunabilmek için elinden geleni yapıyor. Kullanıcıların hata veya güvenlik açıklarıyla karşılaşmamasını isteyen şirket, iki yıl önce bir program başlattı. Bu program kapsamında güvenlik araştırmacıları ve sıradan kullanıcılar, Twitter'da buldukları hataları ve açıklıkları şirkete bildirip, karşılığında para kazandılar.



Birkaç gün önce ikinci yaşını kutlayan bu programın faydalarına dikkat çeken sosyal medya devi, bazı önemli detaylar açıkladı. Bu bilgilere göre 2 yıl içinde 1662 kişiden toplamda 5171 bildirim alan şirket, bu hata bildirimlerine karşı toplamda 322 bin dolar ödedi. Bulunan her hata başına 835 dolar ödeyen şirket, bazı güvenlik uzmanlarının dikkatini çekti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bir güvenlik araştırmacısı, sadece 1 yıl içinde bulduğu hatalar sayesinde 54 bin dolardan fazla ödül kazandı.



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