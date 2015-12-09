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twitter'dan ufak bir güncelleme geldi

TWİTTER'DAN UFAK BİR GÜNCELLEME GELDİ

Kendine has dinamikleri ile dikkat çeken Twitter şu sıralar yenilikleri ile sıkça gündeme gelmeye başladı. Popüler sosyal ağ, anasayfadaki görsellerle ilgili ufak bir güncellemeyi resmi olarak duyurdu. Detayları haberimizde.

Tarih : 09 Aralık 2015, 09:24
Puan Ver : Twitter'dan Ufak Bir Güncelleme Geldi(5/10)6


Kendine has dinamikleri ile dikkat çeken Twitter şu sıralar yenilikleri ile sıkça gündeme gelmeye başladı. Popüler sosyal ağ, anasayfadaki görsellerle ilgili ufak bir güncellemeyi resmi olarak duyurdu. Detayları haberimizde.



Twitter bugün dünyanın en büyük ikinci sosyal platformu. 400 milyona yaklaşan aktif kullanıcı sayısıyla dikkat çeken platform, son haftalarda çok fazla yenilik yaptı. Önce iki seçenekli anket özelliğini duyuran platform daha sonra bu seçenek sayısını dörde çıkardı. Yine kısa bir süre önce “Favori” seçeneğini “Beğeni” olarak değiştirdi. Şimdi ise anasayfaya ufak bir yenilik eklendi.



Söz konusu yenliğin tam olarak ne işe yaradığını aşağıdaki ekran alıntısından görebiliyorsunuz. Normalde Twitter üzerinde bir gönderiye görsel eklediğinizde bu görsel Twitter'ın önceden belirlediği ölçülerde kırpılıyor ve öyle görünüyordu. Dolayısıyla görselin kenarlarında kalan detayları görmek için, büyütmeniz gerekiyordu. Artık bu durumun önüne geçilmiş durumda. Hangi ölçülerde görseller yüklerseniz yükleyin, Twitter, yüklediğiniz görselin oranına göre bir küçültme işlemi yapacak, kırparak görselin ufak halini bozmayacak. Bunun birlikte birden fazla görselin eklendiği gönderilerle ilgili de ufak bir iyileştirme söz konusu. Çoklu görsel bulunduran gönderilerdeki tüm görseller yine kendi boyutları ile orantılı olarak küçültülecek ve tek bir bakışta aslında işlevsel bir önizleme yapmak mümkün olacak. Söz konusu özellik şimdilik sadece masaüstü platformlarda görülüyor. İlerleyen dönemlerde mobil platformlara da gelecektir.



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