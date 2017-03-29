TWİTTER'DAN TEPKİ ÇEKEN YENİLİK
Twitter bünyesinde bulunan mobil canlı yayın uygulaması Periscope'a reklam almaya hazırlanıyor.
Mikro blog devi bünyesinde bulunan ve geçtiğimiz dönemde Twitter'a entegre edilen Periscope'ta tepki çeken bir yeniliğe gitmeye hazırlanıyor.
Zira Twitter, videolardan gelir elde etmek için reklam sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor.
kaynak:ntv
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