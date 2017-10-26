TWİTTER'DAN RUSYA'YA DARBE! İKİ BÜYÜK BASIN KURUMUNUN REKLAMLARINA YASAK GELDİ
Twitter, Rus basın kuruluşlarından Russia Times ve Sputnik'e, ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle yasak getirdi.
ABD'li sosyal paylaşım sitesi Twitter, Rus basın kuruluşlarından Russia Times ve Sputnik'e geçen yıl ABD'nin başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmaları iddiasıyla yasak getirdiğini duyurdu.
"HİÇBİR HESAPLARINDAN REKLAM YAPAMAYACAKLAR"
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşlara ait tüm hesapların Twitter üzerinden reklam veremeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"ABD İstihbarat Grubu'nun yaptığı araştırmanın sonucuna göre, Russia Times ve Sputnik, Rus hükümeti adına 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmuştur. Bu, Twitter'da istemediğimiz bir şeydir. Yürüttüğümüz iç soruşturmanın ardından, Russia Times ve Sputnik'in sahip olduğu bütün hesaplardan reklam alınmayacaktır."
KAZANDIĞI PARAYI DA BAĞIŞLAYACAK
Açıklamada ayrıca, Russia Times'ın Twitter üzerinden reklam vermeye başladığı 2011'den beri şirketin elde ettiği 1,9 milyon dolar gelirin ABD başkanlık seçimleri hakkında yürütülen araştırmalara bağışlanacağı bildirildi.
Twitter, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Russia Today'in geçen sene ABD'de reklamlar için 274 bin 100 dolar (1 milyon 43 bin Türk lirası) harcadığı ve Russia Today ile bağlı üç farklı Twitter hesabından toplam bin 823 paylaşım yapıldığını duyurmuştu.
FACEBOOK DA İNCELEME BAŞLATTI
Ayrıca, açıklamada, bir diğer sosyal medya firması Facebook'un Rusya merkezli aldığı hesapların yaklaşık 450'sinin incelendiği ve bunların 22'sinin Twitter hesaplarıyla örtüştüğü kaydedilmiş, Twitter'da ilintili olan 179 hesap daha bulunduğu belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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