

Geçtiğimiz günlerde Euro 2016'ya özel olarak hazırlanan ülke armalı hashtag'lerini görücüye çıkaran Twitter, şimdi de Ramazan Ayı'na özel hazırlanan hashtag'iyle gündemde. Eğer Twitter'da mesaj paylaşırken #Ramazan yazarsanız, yazdığınızın yanında bir de ay ve cami emojisi beliriyor.



Yine bu hashtag'e tıklayarak Ramazan ile ilgili yorumları da görebiliyorsunuz.,