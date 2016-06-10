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twitter'dan ramazan'a özel hashtag

TWİTTER'DAN RAMAZAN'A ÖZEL HASHTAG

Twitter Ramazan'a özel hashtag'iyle beğeni topladı

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:30
Puan Ver : Twitter'dan Ramazan'a Özel Hashtag(5/10)7


Geçtiğimiz günlerde Euro 2016'ya özel olarak hazırlanan ülke armalı hashtag'lerini görücüye çıkaran Twitter, şimdi de Ramazan Ayı'na özel hazırlanan hashtag'iyle gündemde. Eğer Twitter'da mesaj paylaşırken #Ramazan yazarsanız, yazdığınızın yanında bir de ay ve cami emojisi beliriyor.



Yine bu hashtag'e tıklayarak Ramazan ile ilgili yorumları da görebiliyorsunuz.,








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