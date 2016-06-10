TWİTTER'DAN RAMAZAN'A ÖZEL HASHTAG
Twitter Ramazan'a özel hashtag'iyle beğeni topladı
Geçtiğimiz günlerde Euro 2016'ya özel olarak hazırlanan ülke armalı hashtag'lerini görücüye çıkaran Twitter, şimdi de Ramazan Ayı'na özel hazırlanan hashtag'iyle gündemde. Eğer Twitter'da mesaj paylaşırken #Ramazan yazarsanız, yazdığınızın yanında bir de ay ve cami emojisi beliriyor.
Yine bu hashtag'e tıklayarak Ramazan ile ilgili yorumları da görebiliyorsunuz.,
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