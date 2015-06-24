TWİTTER'DAN GÜLEN'E BAĞLILIK YEMİNİ ETTİ
Paralel örgüte yakınlığıyla bilinen Kanter, "Bana sunulan sebepler gerçeği yansıtmıyor. Kadroya alınmama sebebim, inandığım değerler ve siyasi görüşümdür." iddiasında bulundu.
Paralel örgüte yakınlığıyla bilinen Kanter, "Bana sunulan sebepler gerçeği yansıtmıyor. Kadroya alınmama sebebim, inandığım değerler ve siyasi görüşümdür." iddiasında bulundu.
NBA'de Oklahoma City Thunder forması giyen Enes Kanter, Twitter hesabından Gülen'e bağlılık yemini etti.
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